Data center in Italia si rischia la bolla | chiedere energia a Terna è così facile che ci provano tutti

Negli ultimi due anni, le richieste di connessione a Terna per nuovi data center in Italia sono aumentate notevolmente. Questa crescita ha superato la capacità effettiva di sviluppo del settore, creando potenzialmente una situazione di sovraccarico. La facilità di accedere all’energia tramite Terna ha portato molte aziende a presentare richieste senza corrispondenti piani di realizzazione concreti. La situazione solleva preoccupazioni su un possibile fenomeno di sovra richiesta nel settore.

Negli ultimi due anni le richieste di connessione a Terna per nuovi data center sono cresciute fino a raggiungere livelli del tutto sproporzionati rispetto alle reali possibilità di sviluppo del settore. Una distorsione alimentata da un quadro normativo frammentato e da procedure di accesso troppo permissive, che rischiano di rallentare la pianificazione della rete e scoraggiare gli investimenti realmente destinati a concretizzarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Why Data Centers Are Moving Away From Europes Biggest Hubs

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