Autovelox decreto sana 3.150 apparecchi non omologati | ora la multa è valida

Un nuovo decreto ha confermato che 3.150 autovelox non sono omologati, rendendo valide le multe rilevate con questi dispositivi. La normativa specifica quali apparecchi non rispettano i requisiti di omologazione e, di conseguenza, le sanzioni emesse con essi sono considerate legittime. La questione riguarda la validità delle multe e la posizione delle autorità sulla conformità tecnica dei rilevatori di velocità utilizzati sulle strade.

Sembra non ci sia fine alla messa in dubbio della validità delle multe fatte in seguito a rilevazioni di velocità da dispositivi non omologati. Un recente intervento normativo rivela il numero esatto di rilevatori di velocità che non rispetterebbero questa caratteristica. Per gestire la transizione tra vecchi apparecchi e nuove regole, il Decreto Ministeriale n. 125 del 2026 ha riorganizzato l’intero parco macchine nazionale in tre distinte categorie procedurali, sanando d’ufficio gran parte dei dispositivi già installati, per porre fine ai ricorsi giudiziari che rischiano di mandare all’aria le finanze dei Comuni italiani. La distinzione tra approvazione e omologazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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