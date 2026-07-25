Autovelox | 7 cose che forse non sapete e che vi potrebbero salvare le vacanze

Notizia in breve

Il governo ha disposto la disattivazione di 850 autovelox e ha istituito un registro pubblico delle multe. Queste misure fanno parte delle disposizioni per il periodo estivo, con l’obiettivo di regolamentare la gestione delle sanzioni e delle apparecchiature di controllo della velocità. Le modifiche riguardano anche le procedure di verifica e le modalità di accesso alle informazioni sulle infrazioni. Tali aggiornamenti sono stati introdotti per chiarire le norme e migliorare la trasparenza.