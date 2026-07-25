È stato inaugurato il cantiere per la realizzazione della terza corsia tra Bologna e Ferrara, con lavori che prevedono una corsia fissa tra Bologna e Interporto e una corsia dinamica fino a Ferrara. La novità si traduce in un potenziamento della carreggiata lungo l’autostrada A13, con interventi di ampliamento che coinvolgono un tratto di circa 50 chilometri. La gestione del cantiere è già iniziata, con lavori che si protrarranno nei prossimi mesi.

Per anni è stato uno dei dossier più discussi della viabilità ferrarese, tra annunci, rinvii e polemiche politiche. Ora, però, sul potenziamento dell’ A13 arriva un risultato concreto: la terza corsia fissa tra Bologna e Interporto e quella dinamica fino a Ferrara. Un traguardo accolto con soddisfazione dal mondo economico e sindacale, che invita ora ad accelerare sui prossimi passaggi e a replicare il metodo adottato anche per le altre infrastrutture attese dal territorio. "Le infrastrutture non hanno colore politico. Hanno un impatto molto concreto sulla vita delle persone e sulla capacità delle imprese di competere". Così il segretario provinciale di Confartigianato Ferrara, Paolo Cirelli, commenta il via libera all’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autostrada, la svolta : "Passo avanti importante. Ora Cispadana e Super"

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