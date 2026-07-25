ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alla gallerie, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio 2026, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. -dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma, uscire alla stazione di Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa due notti

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A partire da lunedì 18 maggio: Autostrada A1: stazione Firenze Impruneta chiusa tre notti. Ecco quandoDa lunedì 18 maggio, la stazione di Firenze Impruneta sull'Autostrada A1 resterà chiusa per tre notti consecutive.

Temi più discussi: Chiusure in autostrada: coinvolti il tratto tra Firenze Sud e Incisa e la stazione di Impruneta; A1, chiusure notturne tra Firenze Sud e Incisa e stop all'ingresso di Firenze Impruneta; Autostrada A1: chiusure notturne dal 20 al 22 luglio nel tratto Valdarno-Arezzo in entrambe le direzioni; Ispezione e manutenzione cavalcavia, chiusure notturne in A1 tra Arezzo e Monte San Savino.

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