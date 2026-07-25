auto finisce contro pilone deceduto anziano conducente

Un uomo di 81 anni, residente a Volla, ha perso il controllo della vettura lungo via Argine e si è schiantato contro un pilone del cavalcavia sulla statale 162. L’incidente è avvenuto mentre il conducente viaggiava con la moglie. L’uomo è stato dichiarato deceduto sul posto. La moglie è rimasta illesa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 81, residente a Volla, mentre percorreva via Argine ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava insieme alla moglie ed è finito contro uno dei piloni di sostegno del cavalcavia della statale 162. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Immediatamente soccorso è stato portato all’ospedale Cardarelli, dove è deceduto in serata. La moglie dell’uomo ha riportato unicamente lesioni lievi. Forse l’anziano è stato colto da un improvviso malore. Sul posto sono giunti gli agenti dell’U.O. Avvocata della Polizia Locale di Napoli per effettuare i rilievi tecnici Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il sequestro dell’autovettura per le necessarie perizie tecniche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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