Grande prestazione di Noah Lyles ai campionati americani di atletica leggera, dove ha corso i 100 metri in 9''79, record del mondo stagionale, battendo i 9''82 ottenuti dal giamaicano Oblique Seville a giugno. Lyles ha inoltre migliorato il suo primato personale, stabilito alle Olimpiadi di Parigi del 2024. "Penso che questa sia l'affermazione 'Sono ancora l'uomo più veloce del mondo'", ha detto Lyles dopo la gara nella quale ha preceduto Ronnie Baker, secondo, e Kenny Bednarek, terzo. "Solo perché è un anno di pausa non significa che ho intenzione di correre piano", ha aggiunto Lyles, riferendosi al fatto che quest'anno non ci saranno Olimpiadi né Campionati del Mondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Atletica, Noah Lyles da record: 100 metri in 9''79

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Top 5 Fastest Noah Lyles 100m Performances in sprinting History!

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