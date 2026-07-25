Lucia si è qualificata per i campionati italiani di atletica leggera, mentre pezzi è stato eliminato e Blundetto cerca di migliorare nel salto con l’asta. Cantergiani ha vinto il Challenge dei 400 metri, che si è concluso ieri a Firenze. La competizione ha stabilito i primi tre di ogni gara, con le qualificazioni ufficializzate oggi.

Un sì, un no, un forse: è questo il verdetto del Challenge iniziato ieri a Firenze, con l’obiettivo di qualificare i primi tre di ogni gara per i campionati italiani che si aprono oggi. Il sì è di Lucia Cantergiani della Self Montanari e Gruzza che si qualifica nei 400 piani; il no è per Andrea Pezzi di Atletica Reggio che non ce la fa sui 400 ostacoli, il forse è per Lorenzo Blundetto, il novellarese della Fratellanza Modena che dalle 10 di stamattina cercherà di qualificarsi nel salto con l’asta. La Cantergiani si presentava con il secondo tempo e dunque entrare tra le prime tre non era un’utopia. Ha vinto la gara in 54’’34 a soli 11100 dal suo primato stabilito pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica leggera: Lucia conquista il pass per i campionati italiani. Pezzi fuori dai giochi, Blundetto oggi cerca l’impresa nell’asta. Cantergiani vola: vince il Challenge dei 400

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica Lucia Cantergiani vola. Fa il record provinciale sugli 800. Capostagno secondo nella marciaLucia Cantergiani ha stabilito un nuovo record provinciale sugli 800 metri femminili durante una gara a Pergine Val Sugana.

Molfetta 2026, Campionati italiani U23: Soudassi vola nei 400. Rivivi l’evento su Atletica italiana TvDurante la seconda giornata dei Campionati italiani U23 a Molfetta, un atleta ha stabilito un nuovo record nei 400 metri.

Si parla di: Day 2 Euro U18: passano il turno 15 azzurri; Atletica leggera: Lucia conquista il pass per i campionati italiani. Pezzi fuori dai giochi, Blundetto oggi cerca l’impresa nell’asta. Cantergiani vola: vince il Challenge dei 400.

Atletica leggera: Lucia conquista il pass per i campionati italiani. Pezzi fuori dai giochi, Blundetto oggi cerca l’impresa nell’asta. Cantergiani vola: vince il Challenge ...QN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it