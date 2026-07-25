atletica campionati italiani di marcia ottimi risultati per il team star

Ai Campionati Italiani di marcia a Lovadina, il Team Star si è distinto con risultati di rilievo, rafforzando la propria posizione nel settore giovanile. La squadra ha mostrato buone performance nelle gare, confermando la propria presenza tra le migliori realtà nazionali. L’evento si è svolto in provincia di Treviso, attirando l’attenzione sul talento emergente del team. Nessun dettaglio sui singoli piazzamenti o tempi, ma l’attenzione resta sulla crescita complessiva della formazione.

Il Team Star si prende la scena ai Campionati Italiani di marcia a Lovadina (Treviso), confermandosi come una delle realtà più brillanti del panorama giovanile nazionale. A pochi mesi dal trionfo tricolore nel duathlon, i ragazzi della squadra versiliese hanno concesso uno storico bis andando a conquistare il titolo nazionale di Triathlon, nella categoria Junior, nella staffetta composta da Davide Faldini, Vanessa Del Carlo, Bianca Del Po e Aaron Franceschini. Le gioie però non si sono esaurite con la prova di squadra. Nella gara individuale infatti Davide Faldini si è ripetuto conquistando un ottimo argento (5° posto per Aaron Franceschini). Di altissimo livello anche le prestazioni individuali delle ragazze, Vanessa Del Carlo, Bianca Del Po e Elena Vannacci, entrate in top 10 nelle rispettive categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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