Atalanta ultras furiosi per i divieti sulle amichevoli | striscione contro la società di fronte allo stadio

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultras dell’Atalanta hanno esposto uno striscione contro la società davanti allo stadio, protestando contro i divieti imposti sulle amichevoli estive. La manifestazione si è svolta nel centro di Bergamo, con alcuni tifosi che hanno mostrato insoddisfazione e rabbia. La protesta è avvenuta in giornata, senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione di passanti e media locali. La questione riguarda le restrizioni alle partite amichevoli programmate in questa fase pre-stagionale.

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Bergamo, 25 luglio 2026 – È solo calcio d’agosto (anzi di luglio, al momento.), ma la tensione fra tifosi dell’Atalanta e società resta alta. I supporter, irritati per le limitazioni all’ingresso per i test estivi del club nerazzurro, alcuni delle quali – a onor del vero – disposte dalle autorità locali, hanno manifestato il loro disappunto con uno striscione affisso davanti alla New Balance Arena, l’impianto che ospita le partite casalinghe dei bergamaschi. Il messaggio . “Società Atalanta: tutto l'anno tra tessere, divieti e restrizioni. Anche d'estate queste rotture di c.".  Questo il contenuto dello striscione esposto dai supporter, tutti riferibili alla Curva Nord, che da anni si rifiutano di sottoscrivere la cosiddetta tessera del tifoso-Dea Card. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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