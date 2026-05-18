Tifoso juventino accerchiato e aggredito allo stadio di Udine il provvedimento contro tre ultras locali

Dopo l'incontro tra Udinese e Juventus, un tifoso bianconero è stato circondato e aggredito all’interno dello stadio di Udine. In seguito all’episodio, le autorità hanno disposto il divieto di ritorno in alcuni luoghi pubblici per tre ultras locali. Questi ultimi sono stati colpiti da un provvedimento di Daspo, una misura che vieta loro di frequentare eventi sportivi. La vicenda ha suscitato attenzione tra i tifosi e le forze dell’ordine.

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Tre DASPO sono stati emessi nei confronti di altrettanti ultras dell’Udinese il bilancio delle misure adottate dalla Polizia di Stato dopo l’aggressione a un tifoso juventino, avvenuta al termine della partita Udinese–Juventus. I provvedimenti sono stati disposti per fatti accaduti nella serata del 14 marzo 2026, quando un sostenitore della Juventus è stato accerchiato e colpito da alcuni tifosi locali nei pressi dello stadio di Udine. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona nord dell’impianto sportivo di Udine. Un tifoso juventino, accompagnato da alcuni conoscenti, è stato improvvisamente circondato da un gruppo di ultras dell’Udinese, i quali, con il volto coperto, lo hanno costretto a togliersi la maglietta della Juventus. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tifoso juventino accerchiato e aggredito allo stadio di Udine, il provvedimento contro tre ultras locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I tifosi della Juventus reagiscono all'ennesima sconfitta, dopo il 2-0 contro il Como 1907 Sullo stesso argomento Rissa tra tifosi allo stadio di Catania, il provvedimento contro tre ultras da parte della QuesturaTre ultras denunciati per rissa, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove nei giorni scorsi sono stati identificati... Paura allo stadio di Ravenna, tifoso lancia un fumogeno durante la partita: il provvedimento del questoreUn giovane tifoso di Carpi, accusato di aver lanciato un fumogeno durante una partita di calcio a Ravenna, ha ricevuto un provvedimento di DASPO... Daspo a tre ultras Udinese per aggressione a tifoso JuventusTre Daspo sono stati emessi dal questore di Udine nei confronti di altrettanti ultras dell'Udinese Calcio. I provvedimenti sono stati adottati in seguito a una grave aggressione avvenuta al termine de ... it.blastingnews.com Tifosi juventini aggrediti a Udine: indagati in 3 e Daspo per 16 anniDaspo e indagini della Procura di Udine dopo gli scontri tra ultras friulani e tifosi juventini avvenuti al termine della sfida dello scorso 14 marzo. tuttojuve.com