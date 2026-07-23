Elenchi regionali 2026 le graduatorie AGGIORNATO Veneto dopo cancellazione docenti che hanno accettato ruolo
Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli elenchi regionali per i ruoli di docenti 2026-2027, aggiornati dopo la cancellazione di alcuni candidati che avevano accettato un ruolo. Le graduatorie sono state compilate in base al decreto ministeriale del 22 aprile 2026 e si riferiscono alle domande presentate entro il 25 maggio scorso.
Gli Uffici Scolastici pubblicano gli elenchi regionali per il ruolo docenti 202627, costituiti ai sensi del dm n. 68 del 22 aprile 2026 e per i quali i candidati hanno presentato domanda entro lo scorso 25 maggio. L'articolo Elenchi regionali 2026, le graduatorie AGGIORNATO Veneto dopo cancellazione docenti che hanno accettato ruolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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