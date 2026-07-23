Elenchi regionali 2026 le graduatorie AGGIORNATO Veneto dopo cancellazione docenti che hanno accettato ruolo

Notizia in breve

Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli elenchi regionali per i ruoli di docenti 2026-2027, aggiornati dopo la cancellazione di alcuni candidati che avevano accettato un ruolo. Le graduatorie sono state compilate in base al decreto ministeriale del 22 aprile 2026 e si riferiscono alle domande presentate entro il 25 maggio scorso.