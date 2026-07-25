Assegno di inclusione e Sfl pagamenti luglio 2026 | date rinnovi e novità Inps

L’Inps ha comunicato le date di pagamento di luglio 2026 per l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Le misure, rivolte alle famiglie in difficoltà, prevedono il pagamento e il rinnovo nel corso dell’estate. Entrambe combinano un aiuto economico con percorsi di attivazione sociale e professionale. Non sono state segnalate modifiche alle modalità di pagamento o ai requisiti di rinnovo rispetto alle precedenti scadenze.

L’Inps gestisce alcune delle principali misure di sostegno destinate alle famiglie in difficoltà economica. Tra queste, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro hanno un ruolo centrale: entrambe le misure affiancano al sostegno economico un percorso di attivazione sociale e professionale. Nei prossimi giorni del mese arrivano gli accrediti per molti beneficiari. Le date, però, cambiano in base al tipo di prestazione e al momento in cui è stata presentata la domanda. Adi e Sfl sono due strumenti diversi ma che puntano a sostenere chi è in difficoltà e favorire il reinserimento lavorativo e l’autonomia economica. Per i beneficiari, conoscere bene date, rinnovi e adempimenti evita ritardi, sospensioni e domande respinte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Assegno Unico luglio 2026: date pagamenti, ritardi e novità INPS

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