Ascolti tv 24 luglio 2026 | TIM Summer Hits 16.7% L’Erede 14.2% L’Eredità Summer 17.3% La Ruota della Fortuna 27.7% | Dati Auditel
La serata televisiva del 24 luglio 2026 si è conclusa con la Ruota della Fortuna al 27,7% di share, seguita dall’Eredità Summer con il 17,3%. Su Rai1, L’Erede ha ottenuto il 14,2%, mentre su canale 5, TIM Summer Hits ha raggiunto il 16,7%. La sfida tra i due principali canali si è giocata tra queste due trasmissioni, con la prima rete che ha superato l’altra in ascolti.
Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ TIM Summer Hits ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 24 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 24 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv musicale da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha fatto compagnia a 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede
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