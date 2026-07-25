Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo un intervento all’alba in una contrada di Ragusa. Durante il blitz, sono stati trovati rifiuti speciali e plastica agricola bruciata, causando una situazione di aria irrespirabile nella zona. Sono state contestate accuse di gestione non autorizzata di rifiuti e di roghi tossici. La presenza di fumi nocivi ha provocato disagio nella popolazione locale.

Roghi tossici e gestione non autorizzata di rifiuti sono le accuse mosse a un uomo di 46 anni di Vittoria, deferito dai Carabinieri dopo un blitz all’alba nella contrada Alcerito, nel territorio di Ragusa. L’operazione, condotta con il supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, ha portato al sequestro di un’area agricola di circa 700 metri quadrati, trasformata in sito di stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Operazione dei Carabinieri contro le “fumarole” Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di contrasto ai reati ambientali nel territorio di Ragusa non si è mai fermata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aria irrespirabile nel Ragusano, bruciata plastica agricola e rifiuti speciali: 46enne denunciato

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Aria irrespirabile nel Ragusano, bruciata plastica agricola e rifiuti speciali: 46enne denunciatoRoghi tossici e gestione illecita di rifiuti: Carabinieri sequestrano area agricola a Ragusa e deferiscono un 46enne di Vittoria. virgilio.it