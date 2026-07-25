Aran certifica che la scuola è maglia nera e riceve gli aumenti più bassi Anief | finiamola di mortificare docenti e Ata servono ricorse

Un sindacato ha comunicato che la scuola è la più penalizzata in termini di aumenti salariali, ricevendo i incrementi più bassi rispetto ad altri settori. La certificazione arriva da un ente che ha analizzato i dati e confermato questa situazione. Un altro sindacato ha commentato che è necessario interrompere le politiche che svalutano insegnanti e personale Ata, evidenziando la richiesta di ricorsi per tutelare i lavoratori.

“È triste ricordarlo ogni volta, ma un sindacato che tutela gli interessi dei suoi lavoratori non può fare diversamente: agli insegnanti e al personale Ata della scuola mancano quasi 1.000 euro lorde in meno al mese, quelle che vengono assegnate ai dipendenti dello Stato di altri dicasteri. Ma invece di recuperare il gap, che persiste anche a livello europeo, con risorse specifiche da assegnare stabilmente al comparto si continuano a produrre incrementi addirittura inferiori. Nel decennio 2015-2025 nel settore privato gli aumenti stipendiali sono stati del 16,2%, mentre nel pubblico del 14,9% medio, però con differenziazioni: il 15,7% per la sanità, il 17,7% per i ministeri, per la scuola e gli enti locali appena il 13,4%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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