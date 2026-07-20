Intelligenza artificiale scuola Ganci ANIEF | Risposte più rapide per docenti e personale ATA con strumenti digitali INTERVISTA

L'intelligenza artificiale nella scuola mira a offrire risposte più rapide a docenti e personale ATA attraverso strumenti digitali. Questa proposta è stata discussa da un rappresentante della rete legale di un sindacato durante un evento estivo in Sicilia. L'intervento ha sottolineato l'importanza di integrare soluzioni tecnologiche per migliorare l'efficienza dei servizi scolastici. Nessun dettaglio su progetti specifici o decisioni ufficiali è stato fornito.

L'intelligenza artificiale nella scuola è stata al centro dell'intervento di Davide Ganci, avvocato e rappresentante della rete legale ANIEF, a margine della scuola estiva svolta a Terrasini, nel Palermitano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IA scuola, Ganci (ANIEF): Risposte più rapide per docenti e personale ATA con strumenti digitali.

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