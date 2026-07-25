Appalti pubblici ANAC | illegittimi i criteri di gara che favoriscono l’operatore uscente

L'ANAC ha dichiarato illegittimi alcuni criteri di gara negli appalti pubblici, ritenendo che favoriscano l'operatore uscente. La decisione è stata presa con la delibera n. 244 del 24 giugno 2026, nell’ambito di un parere di precontenzioso. L’autorità ha evidenziato che alcune clausole nella documentazione di gara violano i principi di concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.

Lo ribadisce l’ANAC con la delibera n. 244 del 24 giugno 2026, adottata nell’ambito di un parere di precontenzioso. L’Autorità ha ritenuto illegittime alcune clausole della documentazione di gara perché lesive dei principi di concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. La delibera richiama anche il principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione. L’ANAC ha ritenuto ingiustificata la richiesta della presenza obbligatoria di un dirigente nell’organizzazione dell’impresa concorrente, osservando che le funzioni di coordinamento possono essere svolte anche da personale con diversa qualifica e che requisiti di questo tipo rischiano di incidere in modo eccessivo sull’organizzazione aziendale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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