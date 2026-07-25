Anziana cade a terra e si ferisce | soccorsa da 2 agenti di polizia Grande professionalità e umanità

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due agenti di polizia hanno soccorso un’anziana di 83 anni caduta e ferita a Milano Marittima. La donna è stata aiutata e assistita sul posto, dove ha riportato diverse ferite. Gli agenti, in servizio presso il Reparto mobile di Bologna e temporaneamente in servizio nella zona, hanno prestato le prime cure e chiamato i soccorsi. La vicenda si è conclusa con il trasferimento dell’anziana in ospedale per le cure del caso.

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Bologna, 25 luglio 2026 – Salvano un’anziana di 83 anni, che ha riportato diverse ferite dopo una caduta a Milano Marittima. Protagonisti di questa storia a lieto fine sono due poliziotti del Reparto mobile bolognese, che sono temporaneamente in servizio alla base logistica della polizia di Cervia-Pinarella. La donna è caduta a terra e si è ferita al volto. I due, qualche giorno fa, mentre passavano per viale Due Giugno hanno notato un’anziana stesa per terra, gravemente ferita. Di fianco a lei, un passante che cercava di richiamare l’attenzione dei presenti. Vedendo la gravità della situazione, la poliziotta e il poliziotto sono intervenuti immediatamente, riscontrando un trauma al volto e una condizione clinica critica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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