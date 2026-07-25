Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ride mentre parla della sua decisione di effettuare la scodata finale a Spa, nonostante fosse improbabile. Ha commentato che in Mercedes sono molto inglesi e che con il suo modo di fare ha italianizzato un po’ il team. La sua espressione trasmette entusiasmo e naturalezza, mentre si riferisce alle sue azioni e alla sua personalità nel mondo delle corse.

"Ma che, secondo voi la scodata finale potevo non farla proprio a Spa?". Andrea Kimi Antonelli ride, negli occhi tutta la bellezza dei suoi 19 anni, provando a giustificare il guizzo all’ultima curva del Gran Premio del Belgio con cui è andato a festeggiare il suo sesto successo stagionale, conquistato di forza e maturità tra le insidie dell’Università della Formula 1. È un’abitudine che ha accompagnato Kimi in tutta la sua carriera, dai kart fino alla massima serie: concedersi “un traverso” di festeggiamento all’ultimo giro di una gara prima della vittoria. Antonelli ha imparato a farli quando non aveva ancora 9 anni ed era alto appena un metro e 30, piccolo, troppo piccolo per stare seduto correttamente alla guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli: "In Mercedes sono così inglesi... Col mio modo di fare ho italianizzato un po’ il team"

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Antonelli VOLA, Russell CROLLA... Il Caos Totale Delle Prove Libere

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