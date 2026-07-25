Antonelli | In Mercedes sono così inglesi Col mio modo di fare ho italianizzato un po’ il team
Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ride mentre parla della sua decisione di effettuare la scodata finale a Spa, nonostante fosse improbabile. Ha commentato che in Mercedes sono molto inglesi e che con il suo modo di fare ha italianizzato un po’ il team. La sua espressione trasmette entusiasmo e naturalezza, mentre si riferisce alle sue azioni e alla sua personalità nel mondo delle corse.
"Ma che, secondo voi la scodata finale potevo non farla proprio a Spa?". Andrea Kimi Antonelli ride, negli occhi tutta la bellezza dei suoi 19 anni, provando a giustificare il guizzo all’ultima curva del Gran Premio del Belgio con cui è andato a festeggiare il suo sesto successo stagionale, conquistato di forza e maturità tra le insidie dell’Università della Formula 1. È un’abitudine che ha accompagnato Kimi in tutta la sua carriera, dai kart fino alla massima serie: concedersi “un traverso” di festeggiamento all’ultimo giro di una gara prima della vittoria. Antonelli ha imparato a farli quando non aveva ancora 9 anni ed era alto appena un metro e 30, piccolo, troppo piccolo per stare seduto correttamente alla guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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