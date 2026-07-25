Antonella Elia senza freni | ecco cosa è emerso dalle sue dichiarazioni

Antonella Elia ha rilasciato dichiarazioni senza filtri, esprimendo parole positive su Barbara D’Urso. Successivamente, ha criticato pubblicamente alcune figure note, tra cui Mussolini, Yespica e Marini. Le sue affermazioni sono state fatte in modo diretto e senza censura, attirando l'attenzione sui contenuti e sul suo stile franco.

Antonella Elia senza freni: parole al miele per Barbara D’Urso, poi affonda Mussolini, Yespica e Marini. Antonella Elia torna a far parlare di sé e lo fa nel modo che il pubblico conosce bene: senza filtri. Ospite del Makumba di Bari, l’opinionista e volto storico della televisione si è prestata a un gioco di domande che l’ha portata a esprimere giudizi schietti su alcune delle donne più note dello spettacolo italiano. Tra complimenti inaspettati e stoccate al vetriolo, le sue dichiarazioni hanno immediatamente acceso il dibattito sui social. Leggi anche Dove incontrare Antonella Fiordelisi: appuntamento il 29 luglio Su Barbara Della D’Urso ha detto: “Lei rimane assolutamente sul ponte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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