Anna Danesi ammette | Il Brasile è stato migliore ora bisogna resettare

Notizia in breve

La nazionale italiana di volley femminile di Julio Velasco ha perso contro il Brasile nella semifinale della VNL 2026 a Macao. Le azzurre sono state sconfitte in tre set, con punteggi di 25-20, 25-18 e 25-22. Anna Danesi ha dichiarato che il Brasile è stato superiore e che ora bisogna resettare. Nessun altro dettaglio sulla partita o sui prossimi impegni della squadra è stato comunicato.