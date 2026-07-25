Anna Danesi ammette | Il Brasile è stato migliore ora bisogna resettare

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di volley femminile di Julio Velasco ha perso contro il Brasile nella semifinale della VNL 2026 a Macao. Le azzurre sono state sconfitte in tre set, con punteggi di 25-20, 25-18 e 25-22. Anna Danesi ha dichiarato che il Brasile è stato superiore e che ora bisogna resettare. Nessun altro dettaglio sulla partita o sui prossimi impegni della squadra è stato comunicato.

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La Nazionale italiana di volley femminile di Julio Velasco deve arrendersi al Brasile nella semifinale della VNL 2026 a Macao. Le azzurre hanno lottato fino all’ultimo pallone in una sfida intensa e ricca di ribaltamenti, ma alla fine hanno dovuto cedere il passo alla formazione verdeoro, trascinata da una superlativa Ana Cristina, protagonista assoluta del tie-break decisivo. Il 3-2 finale (21-25; 25-21; 26-24; 22-25; 15-13) interrompe il sogno del tris consecutivo in Volleyball Nations League per l’Italia, che ora dovrà concentrare tutte le energie sulla finale per il terzo posto. A raccontare lo stato d’animo del gruppo azzurro al termine della battaglia è stata Anna Danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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