Monza ora i playoff Percorso da record Ma bisogna resettare
A Monza, la squadra ha concluso la stagione con 76 punti, stabilendo un nuovo record per il club, ma non è riuscita a ottenere la promozione diretta. La squadra ha affrontato un percorso da record, tuttavia si apre ora la strada dei playoff. La società ha dichiarato che bisogna resettare e prepararsi per questa nuova fase, che si avvicina rapidamente.
MONZA La promozione, "se possibile diretta", non è arrivata nonostante i 76 punti - record brianzolo - raccolti. Ma il tempo dei processi non è questo: i biancorossi hanno un’altra chance, passando dai playoff così come nel 2022, quando la dinamica era stata molto simile. Ko all’ultima curva della di regular season e spareggi da affrontare. E anche la finale, quest’anno come allora, sarà il 29 maggio. "Dispiace, abbiamo fatto quello che secondo le tabelle di solito porta in A. C’è stato qualcuno più bravo di noi. Adesso bisogna resettare", ha sottolineato Paolo Bianco dopo il pareggio con l’ Empoli. Il playoff prevede un massimo di quattro gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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