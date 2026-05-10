Monza ora i playoff Percorso da record Ma bisogna resettare

A Monza, la squadra ha concluso la stagione con 76 punti, stabilendo un nuovo record per il club, ma non è riuscita a ottenere la promozione diretta. La squadra ha affrontato un percorso da record, tuttavia si apre ora la strada dei playoff. La società ha dichiarato che bisogna resettare e prepararsi per questa nuova fase, che si avvicina rapidamente.

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