Alla vigilia del doppio E-Prix di Tokyo, la squadra americana di Formula E ha annunciato un accordo pluriennale con Nissan. A partire dalla Season 13, la squadra diventerà cliente del costruttore giapponese, che fornirà le monoposto della nuova generazione GEN4. La collaborazione riguarda l’utilizzo di vetture Nissan per le stagioni successive, segnando un passaggio importante per il team nel campionato elettrico.

La Formula E ha già iniziato a scrivere il proprio futuro. Alla vigilia del doppio E-Prix di Tokyo, Andretti ha annunciato un accordo pluriennale con Nissan che, a partire dalla Season 13, porterà la squadra americana a diventare team cliente del costruttore giapponese nell'era delle nuove monoposto GEN4., Si chiude così una collaborazione di successo con Porsche, destinata a terminare al termine dell'attuale stagione, e se ne apre un'altra tra due dei nomi più importanti del campionato. Andretti è presente in Formula E fin dalla stagione inaugurale e nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale Piloti con Jake Dennis. Nissan, invece, arriva al nuovo ciclo tecnico dopo aver vinto il campionato del mondo 2025 con Oliver Rowland, confermandosi uno dei costruttori di riferimento della categoria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Andretti sceglie Nissan per la Formula E del futuro: accordo pluriennale per l'era GEN4

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