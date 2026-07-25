ancora in prognosi riservata il bimbo di gavello

Un bambino di Gavello è ancora in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’auto nella corte di casa. È ricoverato all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, dove riceve cure intensive. La polizia sta indagando sull’incidente, ma finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle condizioni di salute del bambino.

Travolto da un’auto nella corte di casa, bambino ancora in prognosi riservata. Rimane monitorato e ricoverato all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna, il bambino vittima di un incidente l’altro giorno. Un fatto successo nella mattinata giovedì, grande spavento da parte dei genitori e non solo. L’incidente è successo poco dopo le 11, in un’area cortiliva di un’abitazione, posta sulla strada via Comunale Gavello, in località Gavello di Bondeno. Da una prima ricostruzione, in fase di accertamento ad opera degli agenti della Polizia Locale alto ferrarese, un bambino di un anno e tre mesi stava giocando con una palla, quando involontariamente è stato travolto da un’auto, guidata da un parente, il quale stava effettuando una manovra nella corte esterna dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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