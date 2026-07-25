Amici la rivoluzione | due noti volti potrebbero cambiare il volto del talent?

Due figure note potrebbero lasciare il loro ruolo nel programma di talent show. Si tratta di Ambra Angiolini e Amadeus, i cui nomi sono stati associati a possibili cambiamenti nella conduzione o nel cast. Le indiscrezioni circolano da fonti non ufficiali, ma non sono state confermate ufficialmente. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle eventuali modifiche o sui tempi di eventuali sostituzioni.

Amici, la rivoluzione silenziosa: perché Ambra Angiolini e Amadeus potrebbero cambiare il volto del talent. Certe indiscrezioni fanno rumore, altre fanno riflettere. Quella che nelle ultime ore sta circolando con maggiore insistenza appartiene alla seconda categoria: Ambra Angiolini e Amadeus potrebbero entrare nel cast dei professori della prossima edizione di Amici. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi racconta già molto della direzione che il programma potrebbe voler intraprendere. Leggi anche Dai social alla tavola: la ricetta fit di Pierpaolo Pretelli è un successo Nelle ultime ore stando a quanto riportato da Santo... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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