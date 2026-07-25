Per la prossima edizione di Amici, in onda su Canale 5, si parla di un possibile rinnovamento nel corpo insegnanti. Si vocifera che Ambra e Amadeus possano entrare nel cast come nuovi professori del talent. La trasmissione tornerà con il daytime in autunno 2026 e il serale in primavera 2027. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente i nomi dei nuovi insegnanti.

Amici di Maria De Filippi si rinnova per la prossima edizione che si presenterà su Canale 5 con il daytime dall’autunno 2026 e il serale in primavera 2027. Grandi novità in arrivo. Da tempo si rincorrono le voci di Amadeus nuovo prof di Amici. Il già re di Sanremo, conclusa anzitempo l’esperienza sul Nove che non ha portato gli ascolti attesi, potrebbe rimanere alla corte della De Filippi passando dal ruolo di giudice a quello di professore. Le qualità sono indubbie avendo diretto e condotto alcuni dei Festival più iconici di sempre. Come sempre Maria, appena un suo programma mostra anche piccoli segni di cedimento tra ascolti, interesse o vendite, ci mette subito mano senza perdere tempo. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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AMICI: AMBRA E AMADEUS NUOVI PROF DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI RETROSCENA

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