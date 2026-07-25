Amici 26 rivoluzione cattedre | arrivano Ambra Angiolini e Amadeus?

Cambio di guardia nel talent show: con il passaggio della Pettinelli a Tú Sí Que Vales, spuntano i nomi di Ambra Angiolini e Amadeus per la cattedra. In arrivo anche importanti novità di format. Dopo l'addio di Anna Pettinelli, passata a Tu Si Que Vales, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sui possibili nuovi professori di canto di Amici. Tra i nomi che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare con maggiore insistenza ci sarebbe quelli di Ambra Angiolini e Amadeus. Ambra Angiolini verso Amici: dal teatro al ruolo di professoressa A rilanciare l'ipotesi è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica su Vanity Fair, secondo cui la conduttrice avrebbe messo gli occhi proprio sull'attrice: "Maria De Filippi ha puntato gli occhi su di lei, la vuole come prof ad Amici". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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