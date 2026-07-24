ambra angiolini verso amici il futuro di amadeus e il desiderio di gerry scotti per passaparola

Ambra Angiolini verso Amici Per Ambra Angiolini potrebbe aprirsi un nuovo capitolo televisivo. Maria De Filippi, dopo averla ritrovata a Tu Sì Que Vales, avrebbe pensato a lei come possibile prof nella scuola di Amici. Un ritorno alle origini per l’attrice, che proprio in tv ha mosso i primi passi e che negli anni ha saputo reinventarsi tra cinema, teatro e musica. Dopo l’esperienza come giudice di X Factor, Ambra potrebbe essere la guida perfetta per i giovani talenti del programma. L’unico nodo da sciogliere resta il teatro: il tour già programmato potrebbe complicare l’accordo. Ma l’intesa con Maria c'è. La nuova sfida è davvero vicina? La nuova sfida in tv di Amadeus Anche Amadeus potrebbe essere pronto a voltare pagina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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