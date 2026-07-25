Amici 26 sta per affrontare un cambiamento significativo. Si parla di una possibile sostituzione dei professori e di una revisione della struttura del daytime. Le indiscrezioni suggeriscono che il format potrebbe subire una trasformazione radicale, coinvolgendo sia il team di insegnanti che l'organizzazione complessiva del programma. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le voci indicano che la produzione sta valutando diverse opzioni per rinnovare il talent.

Amici 26 si prepara a una rivoluzione sempre più probabile che potrebbe cambiare profondamente il funzionamento del talent di Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni parlano di una trasformazione radicale del format, con novità che riguarderebbero sia i professori sia la struttura stessa del programma. Addio professori: cosa potrebbe cambiare ad Amici 26. Secondo quanto riportato da Dagospia, nella prossima edizione di Amici non ci sarebbero più i tradizionali professori. Al loro posto entrerebbero in scena dei veri e propri “commissari tecnici”, una figura che segnerebbe un cambio di approccio nella gestione degli allievi. Le nuove discipline di Amici e chi potrebbe essere l’insegnante Amici 26: i nomi confermati tra i “commissari”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Amici 26 dice addio ai prof? I possibili sostituti e la nuova struttura del daytime

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