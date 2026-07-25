Cinque serate di musica in piazza anticipano la 17esima edizione del Festival Amedeo Bassi, che si terrà a Montespertoli. Durante il festival, sarà rappresentata l’opera “Turandot”. L’evento si svolge all’aperto e coinvolge diversi artisti. La manifestazione è organizzata in vista dell’apertura ufficiale del festival, prevista nelle prossime settimane. La programmazione include performance musicali e rappresentazioni teatrali, tutte incentrate sulla promozione della cultura locale.

Cinque serate di musica in piazza. Aspettando che si alzi il sipario sulla 17esima edizione del Festival Amedeo Bassi, in programma a Montespertoli da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto in Piazza Machiavelli, sono già acquistabili i biglietti per i concerti: l’acquisto potrà essere effettuato online sulla pagina dedicata di Ciaoticket o direttamente all’Ufficio Turistico di Montespertoli, sempre in Piazza Machiavelli. Oltre al biglietto intero o ridotto per singola serata, è disponibile anche un abbonamento valido per tutte e tre le serate. L’Ufficio resterà aperto domani e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. In occasione della settimana del Festival sono previste anche aperture straordinarie, quelle dal lunedì al sabato della prossima settimana, dalle 10 alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amedeo Bassi. Al festival c’è “Turandot“

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