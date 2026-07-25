Le attività di handling merci per Amazon sono state trasferite dall'aeroporto di Milano Malpensa a quello di Brescia Montichiari. La decisione è stata comunicata come parte di un cambiamento nelle rotte di carico, con l'obiettivo di ottenere garanzie per le operazioni a Malpensa. La scelta riguarda specificamente la gestione dei cargo legati a una commessa di Amazon e comporta un spostamento logistico tra i due aeroporti.

Malpensa (Varese) – Le attività di handling merci legate alla commessa Amazon traslocano dall’aeroporto d i Milano Malpensa a quello di Brescia Montichiari. Il trasferimento, previsto a partir e dall’8 settembre, apre un nuovo fronte nel settore della logistica aeroportuale lombarda e solleva interrogativi sul futuro di circa 200 lavoratori, oggi impiegati da MLE, la società che gestisce i servizi di movimentazione nello scalo varesino. A lanciare l’allarme sono le organizzazioni sindacali, che hanno ricevuto nelle scorse ore la comunicazione relativa allo spostamento. Una decisione che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, potrebbe avere conseguenze rilevanti sull’organizzazione aziendale e sui livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Amazon dirotta i cargo su Brescia: “Vogliamo garanzie per Malpensa”

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