Alta tensione in Medio Oriente le minacce di Trump e l' azione degli houthi

In Medio Oriente, la situazione resta tesa: dopo quasi due settimane dal cessate il fuoco, le ostilità sono riprese e i negoziati sono fermi. Le forze Houthi hanno lanciato nuovi attacchi, mentre il governo ha risposto con ulteriori operazioni militari. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dichiarazioni minacciose, alimentando le tensioni nella regione.

Silvia Giovanrosa – Città del Vaticano A quasi due settimane dal cessate-il-fuoco, la guerra in Medio Oriente sembra aver raggiunto il punto critico, con i negoziati in stallo che faticano a riprendere il percorso verso la pace. Il presidente degli Usa, Donald Trump, che non sta riuscendo a imporre alla Repubblica Islamica le condizioni negoziali gradite alla Chiesa Bianca, ha minacciato una nuova escalation, dichiarando di valutare la possibilità di attacchi su larga scala. La situazione sul terreno Le forze militari statunitensi affermano di aver colpito un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani, ieri, venerdì 24 luglio. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Alta tensione tra Iran e Usa. Le nuove minacce di Trump

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