L’Iran avrebbe pianificato un attentato contro l’ex presidente degli Stati Uniti. La notizia è emersa mentre le tensioni tra Washington e Teheran sono aumentate, anche se i colloqui tecnici tra i due paesi sono ancora in corso. La questione ha suscitato preoccupazioni nella regione, con le due parti che mantengono posizioni distanti nonostante le trattative in corso. La situazione rimane delicata, con il rischio di escalation nel Medio Oriente.

Resta alta la tensione in Medio Oriente. Anche se i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran stanno proseguendo, i rapporti tra Washington e Teheran sono tornati critici. A dimostrarlo ci sono le ultime informazioni di intelligence che Israele avrebbe condiviso con gli Usa: secondo Tel Aviv, infatti, l’Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump. La notizia è stata riferita da fonti informate al Wall Street Journal e confermerebbe quanto detto dallo stesso Trump giovedì ad Ankara, al vertice Nato: in quell’occasione il presidente Usa ha fatto riferimento alle minacce personali nei suoi confronti: “Sono il primo della lista, finora immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - “L’Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump”: è ancora alta tensione in Medio Oriente

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Lintelligence israeliana agli USA: L'IRAN ha un nuovo piano per uccidere TRUMP

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