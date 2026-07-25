Alonso ha dichiarato di non provare più adrenalina nella Formula 1, esprimendo un certo disappunto sulla situazione attuale. La stagione, arrivata alla sua undicesima gara su ventidue, si avvia verso la pausa estiva, con i primi bilanci di metà campionato. La gara di Ungheria ha segnato il quarto decennio di partecipazione dell’automobilista, mentre le competizioni continuano con diverse sfide ancora da affrontare.

Undicesima gara di ventidue (almeno, da aspettare eventuali recuperi ) e metà stagione raggiunta prima della pausa estiva. Con il Gran Premio di Ungheria, al 40esimo anno, è tempo di primi bilanci. Non solo perché sarà anche la deadline per la seconda valutazione stagionale Aduo, ma anche per delineare i primi giudizi sul nuovo corso della Formula 1, con i nuovi regolamenti e soprattutto il nuovo modo di guidare. Giudizi che arrivano direttamente dai piloti e chi si era schierato contro, è rimasto contro. Alla vigilia dell’Hungaroring, Fernando Alonso ha tirato una nuova stoccata, parlando del suo futuro: “Non è una questione di macchine. Non provo più nessuna adrenalina con queste macchine ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Alonso non cambia idea e lancia un’altra stoccata alla nuova Formula 1: “Non provo più nessuna adrenalina”. I primi bilanci a metà stagione

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