L’allenatore del Napoli si è presentato ai tifosi a Dimaro, rispondendo ai cori di benvenuto. Ha ringraziato i sostenitori per l’affetto dimostrato durante il primo periodo di ritiro in Trentino. La scena si è svolta nel corso di un evento pubblico, con il tecnico che ha salutato e ascoltato i tifosi presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Massimiliano Allegri si presenta ai tifosi del Napoli a Dimaro. L’allenatore accoglie il coro dei tifosi e ringrazia per l’affetto ricevuto durante la prima fase del ritiro in Trentino. Allegri presenta il Napoli: l’accoglienza a Dimaro. La piazza Madonna della Pace di Dimaro Folgarida ha ospitato la presentazione ufficiale della squadra. Sul palco è salito Massimiliano Allegri, accolto dai tifosi con il tradizionale coro “Chi non salta juventino è”. L’allenatore ha risposto con il sorriso, confermando di conoscere bene quel ritornello da anni. Allegri ha preso la parola per ringraziare pubblicamente. “Voglio ringraziare subito i tifosi che ci sono stati vicino, ci hanno fatto sentire grande affetto”, ha dichiarato dal palco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri si presenta ai tifosi a Dimaro: reazione a sorpresa ai cori

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