albania continuano le proteste di piazza

In Albania, non si ferma la protesta a due mesi dall’inizio delle manifestazioni contro un progetto turistico di lusso legato all’imprenditore Jared Kushner, genero del presidente Usa, Donald Trump, previsto sull'isola di Sazan e nell’area protetta di Zvërnec, nella laguna di Narta, nota per la presenza di fenicotteri rosa. Non solo ambiente Ogni sera nella capitale, Tirana, si registrano cortei o presìdi permanenti formati soprattutto da giovani, ormai diventati il vero motore di quella che viene chiamata “Rivoluzione dei Fenicotteri” e che non riguarda più solo la questione edilizia ed ambientale ma si è trasformata in una protesta contro corruzione, mancata trasparenza negli investimenti strategici, emigrazione dei giovani e il conseguente spopolamento del Paese. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Albania, continua la protesta contro il progetto del resort legato a Trump

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