al via la corsa su spezia nasce liguria insieme

Partono le elezioni comunali a Spezia, con la formazione di un nuovo movimento chiamato “Liguria Insieme”. La strategia adottata è quella della compattezza, rivisitata in chiave moderna, per affrontare le sfide locali. La candidatura delle liste sarà presentata nei prossimi mesi, con un focus sulla coesione tra i partiti e le forze civiche. La campagna elettorale si concentra sulla preparazione alle amministrative di Spezia, previste nel prossimo anno.

E’ la tattica della compattezza, riproposta in chiave moderna per prepararsi alle nuove sfide sul territorio partendo proprio dalle amministrative di Spezia del prossimo anno. Puntando sempre sull’irrinunciabile concetto di movimento civico e chiamando a raccolta i vari gruppi che nell’autunno di due anni fa sostennero la scalata di Marco Bucci alle elezioni regionali nella tiratissima volata vincente che ha mantenuto il centrodestra alla guida di Regione Liguria a pochi mesi dallo scandalo che ha travolto il vertice della giunta e portato all’arresto e alle successive dimissioni di Giovanni Toti. Del recente passato riemerge nel logo quel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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