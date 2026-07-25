Al Castello di Baia stasera il Giuliana Capolongo Duo

Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida: perché il servizio non è stato istituito? Prosegue il cartellone del Pozzuoli Jazz Festival 2026 con un appuntamento che unisce musica, dialogo e valorizzazione del patrimonio storico dei Campi Flegrei. Sabato 25 luglio, alle 19:30, il suggestivo scenario del Castello Aragonese di Baia, sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, ospiterà un nuovo incontro della rassegna “Jazz and Conversation”. Protagonista della serata sarà il Giuliana Capolongo Duo, formato da Giuliana Capolongo, voce e chitarra, e Angelo Pesce alle percussioni. Un progetto musicale che promette un viaggio tra sonorità raffinate in un contesto unico dove la musica dialoga con la storia e il paesaggio del golfo flegreo. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Un tubo fissato alla scogliera dal quale sembrano fuoriuscire liquidi direttamente in mare, davanti al Castello Aragonese di Ischia. Il video, inviato da un cittadino e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, documenta un presunto scarico abusivo. La se x.com

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