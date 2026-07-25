aita mari peschereccio di soccorso

Il peschereccio di soccorso Aita Mari è stato coinvolto in un'operazione di salvataggio. La nave è stata costruita con il contributo di pescatori e persone di Zumaia, un villaggio nella provincia di Guipúzcoa. Tra i membri dell'equipaggio c'era un uomo di nome José María Zubia, conosciuto come e figlio di pescatori locali.

«Era figlio di pescatori e originario di Zumaia, un piccolo villaggio nella provincia di Guipúzcoa. Il suo nome era José María Zubia, ma la gente lo chiamava e lo chiama. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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