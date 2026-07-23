Marittimo ferito a 18 miglia da Civitavecchia | soccorso con la gru del peschereccio
A 18 miglia da Civitavecchia, un marittimo è stato ferito e soccorso con la gru di un peschereccio. L’equipaggio ha sollevato il ferito dalla nave, che presentava ferite non specificate, in condizioni di mare agitato. L’operazione di recupero è durata diverse ore e si è conclusa con il trasporto del ferito a terra per le cure mediche.
Civitavecchia, 23 luglio 2026 – È stato portato a termine con successo, nonostante le condizioni operative particolarmente critiche, un complesso intervento di soccorso coordinato dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia a favore di un marittimo italiano di 61 anni, membro dell’equipaggio di un motopesca della locale marineria, rimasto vittima di un grave infortunio a bordo mentre l’unità era impegnata in una battuta di pesca a circa 18 miglia al largo della costa di Civitavecchia. L’allarme è scattato nel corso della mattinata, quando il peschereccio ha richiesto assistenza medica urgente per il marittimo sessantunenne a seguito di un incidente a bordo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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