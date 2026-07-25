Agnelli rilancia | presentata una nuova istanza di udienza dopo la sentenza della Corte Ue Tutti i dettagli
Dopo la sentenza della Corte Ue, l’ex presidente della Juventus ha presentato una nuova richiesta di udienza contro le sanzioni della FIGC. La decisione arriva dopo che la corte europea ha stabilito un pronunciamento riguardante l’inibizione. La richiesta di udienza è stata depositata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi previsti. La situazione riguarda le sanzioni applicate dall’organismo sportivo nazionale e la loro contestazione.
di Luca Fioretti L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli riattiva il ricorso contro le sanzioni FIGC dopo la pronuncia della Corte Ue per l’inibizione. Andrea Agnelli non intende fermarsi e riapre ufficialmente la propria battaglia legale. L’ex presidente della Juventus ha infatti riattivato il ricorso contro le decisioni della giustizia federale, presentando il 24 luglio un’istanza formale per la fissazione dell’udienza davanti al TAR del Lazio. L’iniziativa arriva all’indomani della storica sentenza emessa lo scorso 16 luglio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La vicenda trae origine dalle sanzioni e dalle inibizioni inflitte ad Agnelli e all’allora amministratore delegato Maurizio Arrivabene nell’ambito del discusso filone plusvalenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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