Agnelli rilancia | presentata una nuova istanza di udienza dopo la sentenza della Corte Ue Tutti i dettagli

Notizia in breve

Dopo la sentenza della Corte Ue, l’ex presidente della Juventus ha presentato una nuova richiesta di udienza contro le sanzioni della FIGC. La decisione arriva dopo che la corte europea ha stabilito un pronunciamento riguardante l’inibizione. La richiesta di udienza è stata depositata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi previsti. La situazione riguarda le sanzioni applicate dall’organismo sportivo nazionale e la loro contestazione.