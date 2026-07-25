Dopo la sentenza Ue Agnelli riattiva il ricorso | depositata al TAR del Lazio una nuova richiesta di udienza

Da calcionews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 luglio, è stata depositata al TAR del Lazio una nuova richiesta di udienza da parte di un ricorrente. La stessa persona ha presentato un nuovo ricorso al tribunale amministrativo italiano, riattivando il procedimento giudiziario avviato in precedenza. La richiesta arriva in seguito alla decisione della Corte europea e segna un nuovo passo nel contenzioso legale in corso.

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Agnelli rilancia sul fronte giudiziario: nuova istanza al TAR del Lazio dopo la sentenza della Corte Ue. Il percorso giudiziario di Andrea Agnelli torna ad accendersi dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 16 luglio. Come emerge da documenti ufficiali, il 24 luglio i legali dell’ex presidente della Juventus hanno depositato un’istanza al TAR del Lazio per ottenere la fissazione di una nuova udienza, riattivando così il ricorso ancora pendente contro le decisioni assunte dagli organi della giustizia sportiva della FIGC. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il procedimento amministrativo nasce dalle sanzioni inflitte ad Agnelli e all’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene nel filone sportivo del caso plusvalenze. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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