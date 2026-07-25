Dopo la sentenza Ue Agnelli riattiva il ricorso | depositata al TAR del Lazio una nuova richiesta di udienza

Notizia in breve

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 luglio, è stata depositata al TAR del Lazio una nuova richiesta di udienza da parte di un ricorrente. La stessa persona ha presentato un nuovo ricorso al tribunale amministrativo italiano, riattivando il procedimento giudiziario avviato in precedenza. La richiesta arriva in seguito alla decisione della Corte europea e segna un nuovo passo nel contenzioso legale in corso.