Un uomo di 30 anni è stato aggredito e colpito al volto da alcuni giovani su un autobus della linea 19, nella tarda serata di giovedì. L’episodio è avvenuto in via Emilia, a San Lazzaro, dopo che l’uomo aveva chiesto di abbassare il volume dello stereo. Trasportato al pronto soccorso, ha riportato ferite che non sembrano gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ha chiesto di abbassare il volume dello stereo, ma è stato aggredito e colpito al volto. L’episodio, che si è verificato nella tarda serata di giovedì, è avvenuto sull’autobus Tper della linea 19, all’altezza della via Emilia, a San Lazzaro. Un’aggressione per futili motivi stando anche a quanto raccontato dalla vittima e dai passeggeri che hanno assistito alla scena. Un gruppo di giovanissimi, circa una dozzina, sale sul mezzo Tper a Bologna, in via Rizzoli. Poche fermate dopo, sullo stesso mezzo, diretto appunto a San Lazzaro, sale anche un 30enne, originario proprio di San Lazzaro, che da Bologna stava facendo rientro a casa. Durante il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito sull’autobus dal branco. Trentenne finisce al pronto soccorso

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