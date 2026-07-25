Un annuncio immobiliare proponeva un affitto di 1.200 euro mensili per un seminterrato. La richiesta è stata pubblicata ieri e riguarda una soluzione abitativa in condizioni non specificate. La cifra è stata giudicata molto elevata rispetto alla tipologia di immobile. La crescita di offerte simili si registra nel mercato locale, con aumenti nelle proposte di affitto di spazi sotterranei. Nessuna informazione è stata fornita sulla superficie o sui servizi inclusi.

Ben 1.200 euro per vivere. in un seminterrato. È apparsa, nella giornata di ieri, l’ennesima ‘proposta indecente’ del mondo immobiliare, un fenomeno che a Bologna, purtroppo, è sempre in crescita. L’annuncio, pubblicato su Facebook sulla pagina ‘Sei di Bologna se’ propone un affitto in via Filippo Turati, zona Saragozza ed è ‘aperto’ solo a una coppia di ragazze studentesse e non fumatrici. Si legge, poi, che l’appartamento è nuovo, ristrutturato, arredato con soffitti a volte del 1900. Da qui, poi, l’assurdità: la richiesta, ovvero di 1.200 euro mensili, per un appartamento che, da come appare nelle foto, sembra ricavato dalle vecchie cantine del palazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti, l’annuncio choc: 1.200 euro per un seminterrato

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