Un annuncio pubblicato oggi proponeva un seminterrato in affitto a 1200 euro al mese. La proposta ha scatenato reazioni di sdegno sui social, con commenti che definiscono la cifra eccessiva. La richiesta riguarda uno spazio sotterraneo, senza finestre o accesso diretto alla luce naturale. La diffusione di questa offerta ha alimentato polemiche sulla crescita dei prezzi degli affitti nel centro storico.

Bologna, 24 luglio 2026 – Ben 1200 euro per vivere.in un seminterrato. È apparsa, nella giornata di oggi, l'ennesima 'proposta indecente' del mondo immobiliare, un fenomeno che a Bologna, purtroppo, è sempre in crescita. L'annuncio, pubblicato su Facebook sulla pagina ' Sei di Bologna se ' propone un affitto in via Filippo Turati, zona Saragozza ed è 'aperto' solo a una coppia di ragazze studentesse e non fumatrici. Si legge, poi, che l'appartamento è nuovo, ristrutturato, arredato con soffitti a volte del 1900. La richiesta di 1200 euro al mese. Da qui, poi, l'assurdità: la richiesta, ovvero di 1200 euro, per un appartamento che, da come appare nelle foto, sembra ricavato dalle vecchie cantine del palazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Affitti a Bologna, l’annuncio choc di un seminterrato a 1200 euro al mese. Scoppia la polemica sui social: “Una follia”

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