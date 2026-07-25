Aerospazio Pmi e ricerca così la Campania compete nel mondo

Il 25 luglio a Londra si è parlato di come la Campania si inserisce nel settore aerospaziale attraverso la collaborazione tra Pmi, ricerca e networking. Il Distretto Aerospaziale ha sottolineato l’importanza di coinvolgere sia le imprese di diversa dimensione sia gli enti di ricerca, tra cui un centro italiano di ricerca aerospaziale riconosciuto a livello nazionale. La discussione si è concentrata sull’importanza di creare reti di collaborazione per concorrere sui mercati internazionali.

Londra, 25 lug. (askanews) - "Il networking riveste un'importanza fondamentale perché, come Distretto, rappresentiamo non soltanto le piccole e le grandi imprese, ma anche gli enti di ricerca, tra cui l'eccellenza del Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale. In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti e da una forte competitività, l'attività del Distretto nel fare massa critica per affrontare queste sfide assume un ruolo particolarmente rilevante". È quanto dichiara Valerio Striano, project manager del Distretto Aerospaziale Campania - DAC, ai microfoni del Media Space AIAD al Farnborough International Airshow. "Una delle principali missioni del Distretto è l'internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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