Adesso basta Gli Usa alzano la voce contro Bruxelles dopo le multe a Google
Gli Stati Uniti hanno criticato duramente Bruxelles dopo la multa di 890 milioni di euro inflitta a Google. La sanzione, legata a due violazioni del Digital Markets Act, ha scatenato reazioni di protesta da parte di Washington. La multa rappresenta una delle maggiori comminate dall’UE a una società tecnologica americana in questo settore. La disputa tra le due parti si concentra sulle modalità di applicazione delle normative europee alle aziende statunitensi.
Non si placano le polemiche in seguito alla multa inflitta dall’Unione europea a Google. La società americana è stata sanzionata per 890 milioni di euro, una cifra che rappresenta la somma di due violazioni del Digital Markets Act. Rinnovando lo scontro tra le due sponde dell’Atlantico, che sulla tecnologia faticano ad intendersi. Il primo a lamentarsi è l’ambasciatore americano presso l’Unione europea, Andrew Pudzer. La multa, scrive in un post su X, “è l’ultimo esempio di come Bruxelles utilizzi la regolamentazione come uno strumento grossolano contro l’innovazione americana. Basta così!”. Un messaggio durissimo, con tanto di avvertimento.... 🔗 Leggi su Formiche.net
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