Addio micro tanga | il bikini dell’estate 2026 ha la culotte a vita alta come quello di Giulia De Lellis

Notizia in breve

Nell’estate 2026, il trend dei costumi da bagno cambia. La moda si sposta verso modelli a vita alta, con la culotte che copre di più rispetto ai micro tanga. Questa tendenza è stata notata grazie a una celebrità che ha indossato un bikini in stile retrò, contribuendo a definire lo stile della stagione. La scelta di costumi più coprenti si riscontra anche tra altri influencer e fashioniste, segnando una svolta rispetto alle stagioni precedenti.