Addio micro tanga | il bikini dell’estate 2026 ha la culotte a vita alta come quello di Giulia De Lellis
Nell’estate 2026, il trend dei costumi da bagno cambia. La moda si sposta verso modelli a vita alta, con la culotte che copre di più rispetto ai micro tanga. Questa tendenza è stata notata grazie a una celebrità che ha indossato un bikini in stile retrò, contribuendo a definire lo stile della stagione. La scelta di costumi più coprenti si riscontra anche tra altri influencer e fashioniste, segnando una svolta rispetto alle stagioni precedenti.
Giulia De Lellis sembra aver lanciato il trend da seguire assolutamente nell'estate 2026: è arrivato di dire addio ai micro tanga. Il bikini da avere è quello con la culotte a vita alta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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