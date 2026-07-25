Addio a Renato il parrucchiere di San Gallo Tra le sue clienti anche Valeria Marini
Renato Capetti se n’è andato a 92 anni, lasciando un segno profondo nella storia della coiffure fiorentina. Per migliaia di donne era semplicemente "Renato". Non serviva aggiungere il cognome: bastava dire "vado da Renato" o "mi ha fatto i capelli Renato" per capire di chi si stesse parlando. Per oltre sessant’anni il suo salone di via San Gallo è stato un punto di riferimento, frequentato da giornaliste, personaggi dello spettacolo e da tante donne comuni, alle quali dedicava la stessa attenzione e lo stesso rispetto. Ad annunciare la scomparsa è anche il ricordo commosso di Claudio Landi, oggi uno dei soci titolari del salone, entrato come dipendente nel 1971. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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